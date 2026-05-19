Подольский драматический театр впервые примет участие в международном фестивале «Мелиховская весна»

Подольский драматический театр станет одной из официальных площадок старейшего в России международного театрального фестиваля, посвященного творчеству Антона Павловича Чехова. Ранее все спектакли проходили в усадьбе писателя в Мелихове и на сценах Серпухова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«В этом году Подольский драматический театр впервые принимает участие в фестивале „Мелиховская весна“ — событие, безусловно, важное и для театра, и для всех подольчан. Подольск впервые станет одной из площадок всероссийского театрального смотра, в рамках которого наш театр покажет спектакль „Белка в клетке“. Кроме того, на сцене PDK Drama свои постановки по чеховским произведениям зрителям и гостям фестиваля представят театральные коллективы из Вьетнама, Туркменистана и Нижнего Тагила. С нетерпением ждем коллег и зрителей в нашем театре», — поделился главный режиссер Подольского драматического театра Олег Ефремов.

С 23 по 30 мая на сцене PDK Drama пройдут уникальные постановки, объединенные любовью к творчеству великого русского классика и театральному искусству:

23 мая, 18:00, «Белка в клетке» — дебют Подольского драматического театра на фестивале. Яркая, драматичная постановка по чеховским рассказам. Зрители увидят глубокий, современный взгляд на историю, где каждый герой — в ловушке собственных желаний и обстоятельств.

27 мая, 19:00, «Чайка» — вьетнамский театр «Ле Нгок» представит чеховскую драму в оригинальной режиссерской интерпретации. Спектакль покажут с титрами на русском языке.28 мая, 19:00, «Чеховские водевили» — Русский драматический театр им. А. С. Пушкина из Туркменистана, один из ведущих русскоязычных театров Центральной Азии, продемонстрирует легкие, ироничные миниатюры великого классика.

30 мая, 13:00 и 15:00, «Каштанка» — Нижнетагильский театр кукол покажет трогательную историю о верности, доме и любви — в волшебной форме кукольного театра. Подойдет для зрителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.