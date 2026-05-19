«Дети не должны рожать за партой»: Останина раскритиковала идеи раннего брака

Депутат Госдумы Останина: в РФ не должны уменьшать возраст для брака

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с RTVI критически оценила предложения некоторых экспертов по «постепенному снижению возраста вступления в брак». С точки зрения Семейного кодекса граждане до 18 лет являются детьми.

Любые попытки склонения к ранним бракам, за исключением установленных законом экстренных случаев, представляют собой посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних. Депутат призвала демографов направить усилия не на механическое изменение цифр, а на поиск инструментов для улучшения качества жизни и воспитания.

По мнению Останиной, дети не должны рожать за школьной партой, лишаясь образования и профессионального будущего без возможности самостоятельного заработка.

При этом депутат поддержала инициативу о расширении возрастных границ для молодежи. Она отметила, что пролонгация социальных и в первую очередь жилищных программ после 35 лет позволит большему числу семей получить государственную поддержку. Это также актуально для студенческих семей.

Их статус должен сопровождаться твердыми социальными гарантиями. Подобные меры помогут молодым людям повзрослеть, реализовать себя и подойти к созданию семьи осознанно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.