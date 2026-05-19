Собчак ворвалась на Каннский фестиваль с обнаженной грудью

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак посетила 79-й Каннский фестиваль. Знаменитость ворвалась на главный бранч киноиндустрии в прозрачном кружевном платье.

Для выхода в свет Собчак выбрала платье бренда Acne Studios за 190 тыс. рублей, кеда Prada. Образ она дополнила лазурными украшениями от Parure, в руках держала леопардовый клатч и оранжевый мех.

Звезда подчеркнула, что Каннский фестиваль для нее — любимое время года. Она пожалела, что не застала картину «Отечество» Томаса Манна, по ее мнению, одну из самых сильных картин фестиваля.

«Но впереди еще много интересного — буду вам рассказывать и делиться впечатлениями», — пообещала Собчак подписчикам, которые пришли в восторг от ее наряда.

