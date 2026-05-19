В 2026 году в Подмосковье установят 4 новых мини-стадиона

В Московской области 19 мая отмечается День первой футбольной команды. Это праздник для всех спортсменов и любителей футбола Подмосковья, который Мособлдума утвердила законом о праздничных днях и памятных датах, сообщил в своем канале в мессенджере МАКС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В нашем регионе проходят как любительские турниры дворовых команд, так и профессиональные матчи. Чтобы уровень игры рос, а интерес к ней не угасал, спортсменам нужны достойные условия. В рамках народной программы „Единой России“ мы капитально ремонтируем проверенные временем арены и строим новые современные мини-стадионы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«В этом году в рамках народной программы запланирован капремонт четырех стадионов с футбольными полями. „Строитель“ в Клину, „Филимоновский“ в Павловском Посаде, „Металлург“ в Ступино и „Полет“ в Лыткарино, уже открывший свои двери», — отметил спикер Мособлдумы.

«Также планируется четыри мини-стадиона. Причем два из них — в Шатуре и Ногинске — будут оснащены системой подогрева. Еще две площадки появятся в Люберцах и в Щелково», — сказал Игорь Брынцалов.

«Еще одним знаковым для Подмосковья объектом станет новое здание „Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова“ в Реутове, которое также возводится в рамках народной программы „Единой России“. Строительство планируется завершить в этом году», — добавил Игорь Брынцалов.

В 2026 году запланирована установка мини-стадионов:

г. Шатура, ул. Строителей;

г. Ногинск, ул. Юбилейная, рядом с д. 30;

г. Люберцы, улица 8 Марта, уч. 6Б;

г. о. Щелково, Монино, ш. Новинское, з. у. 7.

История памятной даты

Настоящей футбольной колыбелью в России был маленький поселок Орехово.

В Орехово-Зуево футбол появился вместе с англичанами. В середине XIX века в городе начинает активно развиваться текстильная промышленность. Уроженец тех мест, родоначальник знаменитой династии купцов и меценатов Савва Морозов закупает для своей новой бумагопрядильной фабрики импортное оборудование из Англии.

Очень скоро в городе стали появляться и первые, еще любительские команды. Клемент Чарнок, управляющий одной из фабрик, при подборе специалистов отдавал предпочтение тем, кто хорошо играл в футбол.

И в 1887 году в Парке Первого мая состоялся первый футбольный матч в России — на поле вышли служащие, работавшие на фабриках Морозова. Так родилась первая футбольная команда, и начались регулярные тренировки.

Вскоре у «морозовцев» — так команду прозвали в народе — появляется и новый стадион под названием «Труд». Футбольное поле было открыто 7 апреля 1914 года. В настоящее время это современный стадион «Знамя труда».