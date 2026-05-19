Целый год лечила зубы: стоматолог скрыла наличие опухоли во рту у пациентки

В Сысерти 45-летняя женщина год лечила зубы в местной стоматологической клинике, а после окончания лечения узнала, что у нее рак твердого неба. Врач-ортопед рассказала о пятне на небе только спустя год, хотя, по словам пациентки, видела его изначально. За это время опухоль разрослась и проросла в пазухи носа, сообщает Е1.RU .

Женщина обратилась в клинику в июле 2024 года. За год ей восстановили зубы коронками, сошлифовывали ткани, снимали оттиски и устанавливали цельнолитые коронки. Все это время, как утверждает женщина, врач видела пятно на небе, но ничего не говорила. После завершения лечения и оплаты 680 тысяч рублей стоматолог сообщила о пятне и отправила пациентку к онкологу.

Диагноз — злокачественное новообразование твердого неба. Ольге провели три тяжелые операции и лучевую терапию. Из-за обширного дефекта неба она теперь пожизненно вынуждена носить протез, без которого невозможно дышать, говорить и есть.

«Мне было очень страшно, но добила меня „группа поддержки“ (тот самый стоматолог), кто смотрел на панорамный снимок моей челюсти, не видел опухоль и продолжал вставлять и усугублять ситуацию. Этот врач отправила мне СМС, где написала, что на земле смертность 100%, что все мы там будем», — рассказала пациентка.

Представители клиники свою вину отрицают. Директор заявил, что «никакого вреда не причиняли». По словам адвоката пострадавшей, в стоматологии сначала выясняли сумму компенсации, а потом заявили, что врач якобы сообщила о пятне сразу, как его заметила.

Пациентка требует 10 млн рублей компенсации морального вреда и возмещения расходов на операции. Адвокат направила обращение в прокуратуру Сысерти.

