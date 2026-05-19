Власти Ямала выставили на торги 400 объектов имущества

В Ямало-Ненецком автономном округе на онлайн-витрине разместили около 400 объектов госимущества — от катамарана и зданий до мебели и техники, сообщает «Север-Пресс» .

Виртуальная площадка по продаже высвобождаемого окружного имущества работает с июля 2024 года. За это время через нее реализовали около 3200 единиц — от автомобилей и мебели до спецтехники и нежилых помещений. У каждого лота указаны фото и характеристики: для недвижимости — адрес и площадь, для транспорта — год выпуска и пробег.

Сейчас на витрине представлены 11 разделов, включая землю, транспорт, суда и иное движимое имущество. Часть объектов имеет статус «в процессе приватизации» — такие лоты будут выставлены на открытые торги.

Самый дорогой лот — грузопассажирский катамаран «Ямал» 2008 года постройки из Салехарда. Начальная цена составляет 144 млн рублей, шаг аукциона — 7 202 050 рублей, задаток — 20% (около 29 млн рублей). Заявки принимаются до 26 мая, торги назначены на 3 июня.

В разделе недвижимости размещены 10 объектов, среди них бывший детсад «Рябинушка» в Надыме, ветцентр в Ноябрьске и морг в Красноселькупском районе. В продаже также техника и электроника, включая планшет 2020 года стоимостью 29 990 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «ГИС Торги» и подать заявку через одну из аккредитованных электронных площадок.

