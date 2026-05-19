Резиденты ОЭЗ обеспечили каждый 14-й рубль инвестиций в Подмосковье

Резиденты шести особых экономических зон Подмосковья обеспечивают каждый 14-й рубль инвестиций в региональные производства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на встрече с китайскими инвесторами в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Зампред Екатерина Зиновьева выступила на площадке бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске, где представила инвесторам возможности региона. По ее словам, особые экономические зоны стали точками притяжения для российских и зарубежных компаний.

«Каждый седьмой резидент российских ОЭЗ — это компания, работающая в одной из шести особых экономических зон нашего региона. Каждое седьмое рабочее место также создано резидентами наших ОЭЗ: „Дубны“, „Каширы“, „Большого Серпухова“, „Ступино-Квадрат“, „Максимихи“ или „Истока“», — пояснила Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что резиденты получают готовую инфраструктуру и сопровождение управляющих компаний, а также налоговые и таможенные преференции. Статус резидента позволяет сократить до 30% первоначальных инвестиций. Налог на прибыль в первые пять лет составляет 2%, в следующие пять лет — 7%, затем — 15,5%. Налог на имущество обнуляется на 10 лет, земельный и транспортный налоги — на пять лет. Кроме того, для резидентов действуют нулевые ввозные пошлины и НДС.

Подобрать площадку для реализации проекта, в том числе в ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.