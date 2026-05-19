Ответственности не несу: директор турфирмы о крушении лодки на Байкале

Глава турфирмы заявила, что не отвечает за трагедию с лодкой на Байкале

Глава турфирмы Мария Ц. в комментарии « 112 » рассказала, что за организацию тура на катере с аэроподушкой по Байкалу ответственности не несет. Она лишь снимает территорию, на которой перевернулся катер.

Девушка увидела, что лодка наклонилась. Она села в свой катер и поехала спасать пострадавших.

По предварительной информации, вода в Байкале не была холодной. Люди на лодке погибли в результате опрокидывания.

Они находились в кабине. Во время переворота лодка их накрыла.

Днем 19 мая на Байкале перевернулось судно на воздушной подушке. Инцидент произошел рядом со скалой Черепаха, от берега было около 30 метров. Переворот случился во время проведения маневра. Капитан хотел прыгнуть со льда в воду.

На корабле находились путешественники из Московского региона. Из воды достали 13 людей, в том числе ребенка. Пять человек, среди которых был капитан судна, погибли.

