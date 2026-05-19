Адвокат Жорин назвал наказание за скрытую съемку в метро

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что за скрытую съемку интимных частей тела без согласия женщины может грозить штраф или лишение свободы до двух лет, сообщает Газета.ru .

По словам юриста, отдельной статьи за «апскертиг» в российском законодательстве нет. Чаще всего такие действия квалифицируют по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Речь идет о незаконном сборе сведений о частной жизни, даже если съемка велась в общественном месте.

«В российском законодательстве отдельной статьи «за апскертинг» нет, но наиболее рабочая квалификация — ст. 137 УК РФ: нарушение неприкосновенности частной жизни. Если человек умышленно снимает интимные части тела женщины без ее согласия, даже в общественном месте, это можно рассматривать как незаконное собирание сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Верховный суд разъяснял, что «собирание» сведений о частной жизни может происходить любым способом, в том числе через личное наблюдение с фиксацией на фото или видеосредства», — пояснил Жорин.

Санкции по этой статье предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет. Если использовалась специальная скрытая камера, возможна квалификация по статье 138.1 УК РФ.

Кроме того, при признании записи порнографической может применяться статья 242 УК РФ. Если потерпевшая несовершеннолетняя, ответственность наступает по более строгим статьям, включая 242.1 УК РФ. Также пострадавшая вправе требовать удаления материалов и компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.