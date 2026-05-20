Для воскрешения вымерших птиц напечатали искусственные яйца

Из напечатанных яиц на свет появились и были выпущены на улицу 26 цыплят. Стоит отметить, что биотехнологи создали не полноценные яйца, как они утверждали в своем пресс-релизе, а лишь скорлупу. Хотя и это значительный шаг вперед — обеспечить газообмен через искусственную оболочку не так просто.

«Это может быть очень важно, это может быть фантастически здорово. Но без данных невозможно по-настоящему оценить, каково реальное значение этой разработки», — прокомментировал специалист по биологии стволовых клеток Пол Моздзяк из Университета штата Северная Каролина в США.

Как отметил основатель и директор Colossal Biosciences Бен Ламм, компания пока не планирует публиковать описание искусственного яйца в научном журнале. Фирма намерена коммерциализировать технологию, но также предоставит ее для природоохранных проектов.

Теперь Colossal Biosciences планирует масштабировать искусственные яйца, испытав их, например, на эмбрионах эму и страусов. Эволюционный генетик Ник Роуленс из Университета Отаго считает, что разработки компании также могли бы быть полезны для спасения существующих видов.

Исследователи работают над выведением птиц из искусственных яиц уже несколько десятилетий. Первый успешный опыт был в 1998 году на эмбрионах перепелов: через два дня инкубации содержимое обычных оплодотворенных яиц перенесли в стеклянные емкости.

