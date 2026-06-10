Иран пригрозил США жестким ответом в случае новых атак с их стороны

Вооруженные силы Ирана предупредили США об ответном ударе, если они повторят нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

В заявлении военного командования говорится, что противоправная армия США должна знать: если Исламская Республика Иран будет повторно атакована, то за этим последуют массовые и широкомасштабные атаки на цели в регионе.

Ранее США начали атаковать Иран. Удары стали ответом на сбитый вертолет сухопутных войск США Apache.

Позже произошла вторая волна ударов. Целью стали иранские ПВО и радары.

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