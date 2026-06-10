Не уверен — не ешь: можно ли есть в лесу ягоды, похожие на землянику

Дюшенея индийская, она же ложная земляника, — это тот самый ярко-красный шарик на тонкой ножке, который так похож на лесную ягоду, но торчит «головой» вверх и почти не пахнет. Об этом РИАМО сообщил врач Василий Гробылев.

Главное, что нужно знать: смертельно ядовитой она не является. Вкус у нее пресный, водянистый, без характерной земляничной сладости и аромата.

«Серьезного отравления горсть таких ягод не вызовет, но у чувствительных людей, особенно у детей, вполне возможны тошнота, спазмы в животе и расстройство стула на день-два. Обычно все проходит само, достаточно питья и легкой диеты», — сказал врач.

Настоящую землянику легко спутать не только с безобидной дюшенеей, но и с по-настоящему опасными растениями вроде вороньего глаза или плодов арума. Поэтому правило простое: не уверен — не ешь. Настоящая земляника свисает вниз, сильно и сладко пахнет, листья тройчатые. Любые сомнения — повод оставить ягоду в лесу.

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