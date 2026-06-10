США начали атаковать Иран из-за сбитого вертолета

Происшествия

Американские военные начали наносить удары по Ирану после того, как был сбит вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Удары происходят в целях самообороны по приказу верховного главнокомандующего. Их начали наносить в 17:00 по времени Восточного побережья.

Это стало ответом на сбитый вертолет сухопутных войск США Apache.

Как уточнила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, целями стали иранские системы ПВО и радарные установки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.