США начали атаковать Иран из-за сбитого вертолета
Американские военные начали наносить удары по Ирану после того, как был сбит вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Удары происходят в целях самообороны по приказу верховного главнокомандующего. Их начали наносить в 17:00 по времени Восточного побережья.
Это стало ответом на сбитый вертолет сухопутных войск США Apache.
Как уточнила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, целями стали иранские системы ПВО и радарные установки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.