В Росстандарте рассказали о появлении ГОСТов для электросамокатов и велосипедов

Стандарты для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже разработаны: появился ГОСТ для электровелосипедов, а также внесены правки в ГОСТы, касающиеся регистрационных и дорожных знаков, сообщает ТАСС .

Как рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев, полностью ограничить или запретить СИМ невозможно, так как интерес к ним растет во всем мире. Поэтому в первую очередь для классификации и определения безопасности был создан ГОСТ на электрические средства индивидуальной мобильности.

Кроме того, как отметил Шалаев, появились новые дорожные знаки. Например, полоса для СИМ или знак, который запрещает их движение на определенных участках.

Работа в этом направлении будет продолжаться в рамках повышения безопасности дорожного движения.

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