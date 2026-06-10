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Два подростка пострадали от удара током на крыше поезда в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два подростка получили удар током, когда находились на крыше вагона. Проводится проверка, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 19:25 9 июня на станции Вяземская в Вяземском муниципальном районе. Два 12-летних подростка оказались травмированы электрическим током. Их доставили в медучреждение.

По предварительной информации, подростки находились на крыше вагона грузового поезда. Из-за действия контактной сети они и получили травмы.

На данный момент Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку.

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