У здания панорамы «Оборона Севастополя» загорелась крыша из-за атаки БПЛА
ВСУ вновь атакуют Севастополь. Из-за ударов оказалось повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщает губернатор Михаил Развожаев.
На данный момент горит крыша здания. Военные отражают атаку.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Также по поручению губернатора прибыл директор департамента общественной безопасности.
«Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — отметил Развожаев в мессенджере МАКС.
По его словам, здание панорамы уже подвергалось бомбардировке со стороны немецкой авиации в годы ВОВ.
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