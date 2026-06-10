У здания панорамы «Оборона Севастополя» загорелась крыша из-за атаки БПЛА

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На данный момент горит крыша здания. Военные отражают атаку.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Также по поручению губернатора прибыл директор департамента общественной безопасности.

«Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — отметил Развожаев в мессенджере МАКС.

По его словам, здание панорамы уже подвергалось бомбардировке со стороны немецкой авиации в годы ВОВ.

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