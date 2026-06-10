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Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 7

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают лететь на Москву. Сбит еще один дрон, сообщает мэр Сергей Собянин.

На данный момент с начала суток на подлете к столице было уничтожено 7 беспилотников.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее мэр рассказал сразу о трех ликвидированных БПЛА.

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