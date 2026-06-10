Средства ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

Сбиты еще три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Их ликвидировали средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — говорится в канале Собянина в мессенджере МАКС.

На месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщил о двух уничтоженных дронах на подлете к столице. Позже был сбит еще один беспилотник.

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