Минздрав РФ утвердил порядок оказания помощи пациентам с «синдромом оборотня»

Минздрав РФ утвердил порядок оказания медицинской помощи при избыточном оволосении отдельных зон тела (гипертрихозе), который включает консультацию косметолога и удаление волос, сообщает ТАСС .

В рамках диагностики заболевания предусмотрены осмотр врача-косметолога и эндокринолога, а также забор образца кожи (биопсия). Для терапии предусмотрено проведение депиляции либо эпиляции.

Медицинская помощь при данном заболевании предоставляется в амбулаторных условиях, а средняя длительность лечения составляет 365 дней.

Гипертрихоз, который известен как «синдром оборотня» — это чрезмерный рост волос, в том числе на тех участках тела, где их в норме не бывает. Болезнь может быть проявлением онкологического процесса, следствием черепно-мозговых травм, сосудистых нарушений головного мозга, эндокринных или нервных патологий.

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