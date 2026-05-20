В Орехово-Зуеве прошел спортивный праздник

139 лет назад в Орехово-Зуеве состоялся первый в истории страны футбольный матч. К этой дате на стадионе «Торпедо» разыграли Кубок четырех городов среди футбольных команд из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Электростали и Шатуры, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Орехово-Зуево признано родиной первой футбольной команды России — 19 мая 1887 года здесь прошел первый задокументированный футбольный матч на территории нашей страны. Изначально команда состояла из английских иммигрантов, работавших на фабриках Морозовых, а затем к ним присоединились местные жители.

«Конечно, нас переполняют чувства радости и гордости, что именно здесь впервые в России начали играть в футбол. Наши дети должны знать и помнить, что в нашем малом городе зародилась часть великой спортивной истории России», — отметила местный координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Лукина.

Программа праздника объединила несколько форматов, интересных как юным спортсменам, так и болельщикам: зрители увидели детский турнир, уникальный формат трехстороннего футбола, а также матчи Кубка четырех городов. В «Единой России» подчеркнули, что задача таких событий не только в спортивной составляющей, но и в сохранении традиций, популяризации футбола среди детей и молодежи, а также в укреплении связи поколений через историю родного города.

«Прошедшая модернизация стадиона, конечно, напрямую влияет на качество тренировок. Одно покрытие чего стоит. В мое время, когда я занимался футболом, был только мяч и песок. Сейчас созданы все условия для того, чтобы дети занимались футболом», — рассказал директор футбольного клуба «Знамя труда» Александр Кузнецов.

Орехово-Зуевский футбольный клуб «Знамя труда» считается старейшим клубом страны. Он основан в 1909 году в Орехово-Зуеве под названием «Клуб спорта Орехово». Он четыре раза подряд выигрывал дореволюционное первенство Московской футбольной лиги. Лучшее достижение советского периода — выход в финал Кубка СССР. В современной России команда преимущественно выступала во втором дивизионе. В Орехово-Зуеве начинал карьеру Сергей Игнашевич, впоследствии многократный чемпион России и рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей.

В Подмосковье продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры. За 5 лет по народной программе «Единой России» в регионе построены и отремонтированы сотни спортивных объектов. На 2026 год запланированы строительство и реконструкция еще 54 спортивных объектов.