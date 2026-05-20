«Избавил компанию от проблем»: гендиректор стартапа Bolt уволил весь HR-отдел

Гендиректор и сооснователь американского платежного стартапа Bolt Financial Inc. Райан Бреслоу в интервью изданию Fortune заявил, что «избавил компанию от всех проблем», уволив HR-специалистов.

По его словам, недавно компания сократила 30% штата. При этом среди уволенных оказался весь отдел, отвечающий за найм и корпоративную этику. Бреслоу утверждает, что HR-команда «создавала проблемы, которые не существовали». После их сокращения сложности у компании исчезли.

Гендиректор Bolt отметил, что недавно Bolt пережила финансовые трудности. Компания заменила HR-отдел «несколькими специалистами», работающих с персоналом, а Бреслоу сравнил кризис с «военным временем».

«HR-специалисты предлагают очень важные идеи, когда компания является крупной и находится в стадии „мирного времени“. Но сейчас мы снова вернулись в режим стартапа», — добавил Бреслоу.

Как пишет издание, в 2022 году стоимость американского стартапа выросла до 11 млрд рублей, после чего компания наняла несколько тысяч новых сотрудников. Однако через 2 года цена Bolt рухнула до 300 млн долларов. В связи с этим начались массовые сокращения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.