В Подмосковье подвели итоги реализации народной программы «Здоровая семья»

В подмосковных семьях воспитывается свыше 1,7 миллиона детей, почти четверть из этого числа — в многодетных семьях. По этому показателю регион входит в пятерку лидеров страны. Такие данные озвучил секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на круглом столе, где представители партии и регионального правительства подвели итоги выполнения народной программы по здравоохранению и социальной политике, сообщает пресс-служба партии.

Площадка для круглого стола выбрана не случайно: Детский научно-клинический центр имени Леонида Рошаля, открытый при поддержке Президента Владимира Путина, — один из примеров выполнения народной программы. Здесь получают высококлассную медицинскую помощь маленькие пациенты не только из Подмосковья, но и со всей страны. С момента открытия специалисты центра помогли более чем 476 тысячам детей.

Игорь Брынцалов напомнил, что 5 лет назад «Единая Россия» приняла народную программу, в которой вопросам здравоохранения и социальной политики было уделено особое внимание.

«Все предложения жителей были детально проанализированы и легли в основу конкретных решений. Из почти 1600 наказов жителей Подмосковья по теме здравоохранения на сегодня выполнено 98%», — сообщил Брынцалов.

Одним из главных направлений стала поддержка рождаемости. Только за последний год в Подмосковье стало на 70 тысяч детей больше.

«В последние годы значительно снизилась детская смертность — на 20%. В перинатальных центрах Подмосковья выхаживают более 97% недоношенных детей. Существенный вклад в эти результаты внесло открытие уникального Детского центра имени Рошаля и его филиала в Одинцово», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области работают 6 перинатальных центров, 19 родильных домов и 80 женских консультаций, открыто 10 центров репродуктивного здоровья семьи.

По словам Брынцалова, растет и число многодетных семей: за пять лет их стало больше почти на 37%.

«В этих семьях воспитывается более 384 тысяч детей. По инициативе „Единой России“ впервые на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи. Семьи, в которых родился третий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки», — сообщил Брынцалов.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению системы здравоохранения, продолжил спикер областного парламента.

«Первое и главное, на чем держится система — это, конечно, медики. Современные медицинские центры остаются просто стенами, если в них нет квалифицированных врачей», — отметил парламентарий.

Для поддержки кадров в регионе действует программа компенсации аренды жилья, которой пользуются более 17 тысяч медиков. Более 2 тысяч врачей воспользовались программой социальной ипотеки, столько же получили льготные земельные участки.

За пять лет в регион также поступило свыше 700 машин скорой медицинской помощи. Высокотехнологичная помощь по ОМС стала реальностью: в 2025 году ее получили более 45 тысяч пациентов, за первый квартал 2026 года — уже 11 тысяч.

«Здоровая семья — это не только рождение детей, но и сохранение здоровья родителей и старшего поколения. По инициативе партии на законодательном уровне закреплена ежегодная диспансеризация для людей старше 40 лет, а профосмотры включены в систему ОМС и стали бесплатными. Благодаря партийному проекту „Старшее поколение“ и программам активного долголетия более 800 тысяч пожилых жителей Подмосковья занимаются спортом и творчеством», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Сегодня в Подмосковье идет сбор предложений в новую народную программу «Единой России», в которой будут закреплены задачи на следующие пять лет — жители направили уже свыше 33 тысяч своих инициатив. Это можно сделать в электронном виде — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.