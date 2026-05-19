Диетолог Дианова назвала замену сладкой газировке

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова перечислила риски сладкой газировки и предложила полезные альтернативы. Лучшим напитком для утоления жажды она назвала воду, сообщает Общественная Служба Новостей .

Дианова отметила, что сладкая газировка не утоляет жажду из-за высокого содержания сахара, но повышает нагрузку на организм.

«Вред сахара и сладких газировок многогранен. Это и повышение уровня инсулина с риском развития сахарного диабета 2 типа. И повреждение зубов, поскольку сладкие газировки вызывают разрушение эмали и кариес. И психологическая зависимость — появляется постоянное желание сладкого вкуса и снижение чувствительности к естественной сладости обычных продуктов. Это жировой гепатоз — защитный механизм организма при избыточном поступлении сахаров. И, наконец, это ожирение и метаболический синдром из-за лишних калорий и резких скачков уровня глюкозы», — сказала Дианова.

В качестве альтернативы специалист рекомендовала чистую воду или домашние напитки на основе минеральной воды с добавлением фруктов, ягод и трав.

Среди вариантов — огуречный напиток с лимоном и мятой, ягодный микс с клубникой или малиной и базиликом, а также зеленый фреш с сельдереем, яблоком, спирулиной и лаймом.

«Такие напитки за счет кислинки и газированной воды действительно утолят жажду, наполнят организм витаминами и микроэлементами», — добавила Дианова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.