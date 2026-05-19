Эксперт оценил потери от теневой занятости в 3 трлн руб

Эксперты оценили ежегодные потери бюджета от неформальной занятости в 2,8–3,4 трлн рублей. При этом серый сектор поддерживает потребление в периоды кризисов, сообщает АБН24 .

Теневая экономика превратилась в устойчивую систему неформальной занятости. Заказчики работают через агрегаторов и фиктивные ИП, а исполнители получают деньги на карты третьих лиц.

«Заказчик аккумулирует бюджет у агрегатора, который распределяет потоки по фиктивным ИП или оформляет легальные оболочки в регионах с льготными ставками. Фактически мы наблюдаем конвейерную оптимизацию: юридическое лицо-прокладка удерживает 10–14% комиссии, а исполнитель получает остаток на карты третьих лиц. Такая схема позволяет обходить лимиты по страховым взносам, создавая иллюзию статуса при полном сохранении контроля над неформальным доходом», — добавил эксперт.

Эксперты предупреждают, что краткосрочная экономия оборачивается отсутствием защиты и стажа.

«На краткосрочном отрезке специалист действительно экономит на отчислениях, однако юридическая защита отсутствует полностью. При конфликте заказчика взыскать скрытые выплаты через арбитраж практически невозможно. Пенсионные отчисления не формируются, что через десятилетие приведет к критическому снижению коэффициента замещения», — подчеркнула она.

«Прямые потери налогов оцениваются в 2,8–3,4 трлн рублей ежегодно, однако полностью демонтировать этот пласт регуляторам не удается. Неформальный сектор выступает амортизатором, обеспечивая прямую поддержку потребления в периоды структурных сдвигов», — объяснил Артем Коршунов.

Серая занятость лишает работников пенсионных баллов, доступа к льготным кредитам и социальных гарантий. При проверках возможны доначисления налогов, пени и штрафы до 40% от скрытых доходов.

