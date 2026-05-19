Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова перенесла операцию по женской части
44-летней звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой удалили новообразование. Операция была по женской части.
Процедура прошла штатно. Сейчас Волкова чувствует себя нормально.
Актриса рассказала, что раньше была одной из тех, кого «в больницу не затащить, пока ничего не заболит». Когда она все-таки прошла базовое обследование, у нее нашли новообразование.
«Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли», — написала она в своем Telegram-канале.
Звезда обратилась к женщинам определенного возраста с советом не запускать болезни и проходить обследования, сдавать анализы и делать УЗИ молочных желез и органов малого таза хотя бы раз в год.
Ранее Волкова заявила, что была уволена из Театра комедии. Артистка утверждала, что ее уволили SMS-сообщением «по статье „Старая“». Вскоре она устроилась на работу в Театр сатиры.
