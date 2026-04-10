Звезду «Ворониных» Екатерину Волкову назвали старой и уволили из театра

Известная актриса театра, кино и телевидения Екатерина Волкова заявила, что была уволена из Театра комедии, в котором служила 10 лет. Звезда «Ворониных» утверждает, что ее уволили «по статье „Старая“».

«Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не „честно“. Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более. Одни двери закрылись. Но другие уже открылись. Сами», — написала 44-летняя актриса в соцсетях.

Волкова рассказала, что худрук театра предложил «завершить сотрудничество», так как актриса отказывалась работать в старых проектах. Также причиной увольнения стали ее возраст и отсутствие подходящих ролей.

Актриса отметила, что благодарна этапу работы в Театре комедии, добавив, что была честна и счастлива на сцене.

