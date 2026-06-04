Путин ответил на вопрос о том, собирается ли Россия нападать на НАТО

По его словам, у РФ нет резона воевать с Североатлантическим альянсом. Путин назвал подобные заявления не просто бредом, а сознательной провокацией.

«Но мне кажется, что это не просто бред — это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», — сказал российский лидер на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на НАТО, должен задать себе вопрос: «Зачем? Зачем нам это нужно?»

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