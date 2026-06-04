Ветеран СВО Назимов: поддержка государства помогает вернуться к активной жизни
Кавалер ордена Мужества, ветеран СВО Виталий Назимов, выступая на панельной сессии «Актуальные технологии комплексной реабилитации ветеранов» на ПМЭФ, призвал участников спецоперации активнее пользоваться возможностями, которые предоставляет государство, сообщает пресс-служба госфонда «Защитники Отечества».
В ходе мероприятия Назимов рассказал о восстановлении после тяжелого ранения. Он отметил, что в реабилитации ему помогли современные технологии протезирования и поддержка государства.
«Я бы хотел обратиться к ребятам с тяжелыми ранениями: нужно пользоваться всеми возможностями, которые сегодня предоставляет государство, в том числе через фонд „Защитники Отечества“», — сказал Назимов.
Также Назимов рассказал, что особую роль играет наставничество — привлечение ветеранов, прошедших восстановление, к поддержке тех, кто только начинает реабилитацию. Такой пример может стать важной мотивацией на пути к активной жизни.
Сейчас у ветеранов СВО есть возможность получать образование, современные протезы и средства реабилитации, искать себя в разных профессиях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.