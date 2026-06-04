Фестиваль уличной культуры «Россия — семья семей» проведут на Урале с 5 по 7 июня

Событие пройдет с 5 по 7 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме в рамках III фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение».

Гости мероприятия смогут принять участие в иммерсивной постановке, посоревноваться в знаниях географии и истории народов России. А также создать своими руками памятные сувениры и увидеть трюки каскадеров на мотоциклах в аттракционе «Шар смелости».

Любой желающий сможет получить водительское удостоверение Хранителя, пройдя квест «17 ценностей хранителя». Также посетители оставят «Коллективное послание Единству», создав панно из пожеланий.

Участников фестиваля ждут мотопарад, выступления по стантрайдингу и мотофристайлу, Кубок по суперэндуро, кастом-шоу «Железное дело», выступление мотоспортсмена и инженера Степана Маслова и Первый женский мотофорум.

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