«Пухососов», которых якобы выпустили на улицы Москвы, не существует

Информация о том, что на улицы Москвы якобы выпустили «пухососы», которые сражаются с тополиным пухом, является фейком. К этому выводу пришла «Лапша Медиа» .

Ранее в Сети набрал много просмотров ролик с маленькими роботами-уборщиками, которые зачищают улицы мегаполиса от пуха. На самом деле видео оказалось фейковым. На это указывает то, что автор, монтируя ролик, использовал кадры с уже закрывшимися заведениями.

Например, в ролике можно заметить рестораны Focacceria и Gutai. Они закрылись год назад. На место одного из заведений сейчас и вовсе работает другой ресторан.

В реальности в Москве для борьбы с пухом используют обычные пылесосы на электродвигателях. Их запустили еще в 2020 году.

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