Паулина Андреева официально расторгла брак с Федором Бондарчуком

19 мая состоялось заседание суда по разводу Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Брак был официально расторгнут, сообщает VOICE .

Актриса подала иск 15 апреля 2026 года. Во вторник судья удовлетворил требования Андреевой. В браке актрисы и режиссера была поставлена точка.

Бывшие супруги пока что не прокомментировали свой развод.

Андреева и Бондарчук официально оформили отношения только в 2019 году, хотя первые слухи об их романе появились еще в 2015 году. В браке у них родился сын Иван, которому сейчас пять лет.

В прошлом году пара заявила о расставании после девяти лет отношений. Затем появились слухи об их возможном примирении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.