Паулина Андреева-Бондарчук и Федор Бондарчук официально разводятся
Мировому судье судебного участка № 244 района Донской Москвы поступило исковое заявление актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В прошлом году пара расходилась после девяти лет отношений, но затем супруги решили не разводиться. Близкие семьи говорили, что они почти помирились и не собираются делать личную жизнь публичной. Пара воспитывает сына.
Ранее причиной разлада в семье называли разные взгляды на образ жизни. Так, Андреева предпочитает спокойствие, а Бондарчук ведет активную светскую жизнь.
Слухи о возможном разводе стали распространяться с 2024 года, когда супругов заметили на одном мероприятии по отдельности, что вызвало вопросы у поклонников. Также на их пальцах не было обручальных колец.
