Экс-продюсера Олега Газманова обвинили в незаконной передаче фото и песен артиста

Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвиняют в незаконной передаче фотографий и музыкальных произведений для использования в фильмах без согласия певца, сообщает РИА Новости .

Как указано в материалах дела, уголовное дело было возбуждено в марте по двум статьям: о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.

В документе также указано, что экс-продюсер систематически передавал неустановленным лицам произведения и изображения Газманова, а также права на использование его музыки в кино без ведома артиста.

Басманный суд Москвы продлил арест Россы до 5 августа. В суде он заявил, что плохо слышит на одно ухо и перенес заболевание легких. Защита от комментариев отказалась.

Ранее Росса попал под арест в Москве по делу о мошенничестве. Это произошло в начале марта.

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