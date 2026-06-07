Экс-продюсера Олега Газманова обвинили в незаконной передаче фото и песен артиста
Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвиняют в незаконной передаче фотографий и музыкальных произведений для использования в фильмах без согласия певца, сообщает РИА Новости.
Как указано в материалах дела, уголовное дело было возбуждено в марте по двум статьям: о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.
В документе также указано, что экс-продюсер систематически передавал неустановленным лицам произведения и изображения Газманова, а также права на использование его музыки в кино без ведома артиста.
Басманный суд Москвы продлил арест Россы до 5 августа. В суде он заявил, что плохо слышит на одно ухо и перенес заболевание легких. Защита от комментариев отказалась.
Ранее Росса попал под арест в Москве по делу о мошенничестве. Это произошло в начале марта.
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