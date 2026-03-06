сегодня в 23:18

Продюсер Газманова попал под арест в Москве по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу продюсера народного артиста РФ Олега Газманова, сообщает ТАСС .

Согласно судебным документам, арестован Росса Ф. М.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — отмечается в материалах.

Продюсеру инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).

