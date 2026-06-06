Трехлетний ребенок пропал в Якутии

Трехлетний ребенок без вести пропал в населенном пункте Арылах в Республике Саха (Якутия). Происшествие находится на контроле Службы спасения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сообщение о трагедии поступило в ЕДДС по Мирнинскому району в субботу около 17:40. Выяснилось, что ребенок находился с родителями во дворе дома. Затем на время он остался без присмотра взрослых и ушел со двора. Следы ведут к реке Ботуобуйа.

На поиски пропавшего ребенка подняты все жители села Арылах. В поисковой операции используется моторная лодка.

Ранее в Астрахани мальчик погиб в результате падения в реку Царев во время игры с друзьями на набережной.

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