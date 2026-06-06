Арендатор угнал Toyota Camry у Хасбика и попытался скрыться в Ингушетии

Арендатор угнал Toyota Camry у известного блогера Хасбика (Хасбуллы Магомедова) и попытался скрыться на прокатной машине в Ингушетии, сообщает Mash .

На прошлой неделе житель Ингушетии взял в аренду у Хасбика автомобиль Toyota Camry на несколько дней, чтобы во время отдыха прокатиться по Дагестану. Мужчина приехал, сел за руль и уехал обратно.

При выезде из Махачкалы арендатор неожиданно отключил спутниковый навигатор и перестал выходить на связь.

Хасбулла ждал около трех дней и не обращался в полицию с заявлением об угоне. Затем Блогер опубликовал в соцсетях пост и нашел в Ингушетии неравнодушных людей, которые через 6 часов отыскали угонщика и вернули Хасбику иномарку.

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