Песков призвал «не забегать вперед» по публикации письма Зеленского Путину

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции (президента США Дональда — ред.) Трампа на это письмо, — можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.

Ранее Зеленский написал российскому лидеру открытое письмо, в котором предложил провести встречу в третьей стране с участием США и Европы, чтобы завершить конфликт. На полях ПМЭФ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в подобной встрече.

Кроме того, президент Украины до этого отмечал, что готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

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