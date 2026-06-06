Песков призвал «не забегать вперед» по публикации письма Зеленского Путину
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» касательно публикации главы киевского режима Владимиром Зеленским открытого письма президенту России Владимиру Путину.
«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции (президента США Дональда — ред.) Трампа на это письмо, — можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.
Ранее Зеленский написал российскому лидеру открытое письмо, в котором предложил провести встречу в третьей стране с участием США и Европы, чтобы завершить конфликт. На полях ПМЭФ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в подобной встрече.
Кроме того, президент Украины до этого отмечал, что готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.