сегодня в 17:46

В Астрахани мальчик погиб после падения в реку во время игры с друзьями

В Астрахани мальчик погиб в результате падения в реку Царев во время игры с друзьями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в Советском районе по адресу: Набережная реки Царев, № 89.

Группа школьников играла на пирсе около реки. Двенадцатилетний мальчик по неосторожности упал в реку и скрылся под водой.

Водолазы извлекли тело подростки из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в Кемеровской области мужчины застрелили 17-летнего подростка, якобы перепутав его с животным во время охоты.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.