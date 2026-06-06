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Над российскими регионами за день сбили 339 БПЛА

Над регионами России за 13 часов средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эти дроны были сбиты в период с 7:00 до 20:00 мск. Все они самолетного типа.

В частности, беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над Черным морем.

Ранее в окрестностях Москвы было уничтожено 27 украинских дронов.

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