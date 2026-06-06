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Количество смертей от лихорадки Эбола превысило 80 в ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) число смертей из-за лихорадки Эбола превысило 80, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По данным СМИ, количество подтвержденных случаев заболевания достигло 488. Среди них зафиксировано 86 летальных исходов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в ДР Конго и Уганде.

На фоне этого посольство РФ в Центральноафриканской Республике начало разрабатывать схемы эвакуации в случае вспышки Эболы.

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