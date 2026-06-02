Посольство РФ в ЦАР разрабатывает схемы эвакуации в случае вспышки Эболы

Россия разрабатывает механизм экстренного вывоза своих граждан из Центральноафриканской Республики (ЦАР) на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, сообщают « Известия ».

По его словам, посольство на постоянной основе уточняет списки и механизмы эвакуации, в том числе на случай приостановки авиасообщения между странами. При этом в российских загранпредставительствах применяются полные меры профилактики для исключения риска распространения Эболы.

Бикантов также отметил, что для граждан ЦАР нет ограничений на поездки в Россию, а информация о подготовке 21-дневного карантина для возвращающихся из ЦАР россиян не соответствует действительности.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от Эболы, так как заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории страны.

