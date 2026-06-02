Трамп допустил согласование сделки между Ираном и США на следующей неделе

США и Иран могут полностью согласовать меморандум о взаимопонимании уже на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.

«Я думаю, что речь идет о следующей неделе», — отметил он во время телефонного интервью в ответ на вопрос о том, когда будет согласован документ.

При этом Трамп добавил, что не утвердил предыдущую версию документа, поскольку ожидает включения в него еще нескольких пунктов.

Ранее Иран пригрозил США приостановкой переговоров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.