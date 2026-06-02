Правительство РФ утвердило новые правила оказания платных медицинских услуг
Правительство России утвердило обновленные правила оказания медицинскими организациями платных услуг, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, договор теперь можно будет заключить дистанционно — как на сайте медучреждения, так и через его мобильное приложение.
Постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Ранее Минздрав России совместно с регионами решил заняться созданием на автомобильных трассах специализированных пунктов медицины катастроф.
