Правительство РФ утвердило новые правила оказания платных медицинских услуг

Здравоохранение

Правительство России утвердило обновленные правила оказания медицинскими организациями платных услуг, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, договор теперь можно будет заключить дистанционно — как на сайте медучреждения, так и через его мобильное приложение.

Постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее Минздрав России совместно с регионами решил заняться созданием на автомобильных трассах специализированных пунктов медицины катастроф.

