Власти Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Двое взрослых, пострадавших при взрыве газа в селе Троицкое в Ингушетии, находятся в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Об этом заявили в правительстве региона, сообщает ТАСС.
Пациенты были госпитализированы в реанимацию, им оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами. После стабилизации состояния будет решаться вопрос об их переводе в федеральные центры.
Трое детей, также пострадавших при взрыве, экстренно переведены в Республиканский ожоговый центр в Махачкале. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее в частном доме в Ингушетии раздался взрыв. Из-за этого 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
