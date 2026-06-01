Власти Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Двое взрослых, пострадавших при взрыве газа в селе Троицкое в Ингушетии, находятся в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Об этом заявили в правительстве региона, сообщает ТАСС .

Пациенты были госпитализированы в реанимацию, им оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами. После стабилизации состояния будет решаться вопрос об их переводе в федеральные центры.

Трое детей, также пострадавших при взрыве, экстренно переведены в Республиканский ожоговый центр в Махачкале. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в частном доме в Ингушетии раздался взрыв. Из-за этого 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

