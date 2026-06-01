Рекомендации для подарочных наборов для новорожденных разработали в России

В России разработали рекомендации по составлению подарочного набора для новорожденных. Предварительный ГОСТ утвержден Росстандартом, сообщает РИА Новости .

«Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ „Комплект детских принадлежностей подарочный. Рекомендации по формированию и составу“», — заявили в ведомстве.

В документе прописаны типовые рекомендации по формированию набора детских вещей, который бесплатно вручается родителям, усыновителям или опекунам в связи с рождением ребенка.

В Росстандарте добавили, что рекомендации направлены на удовлетворение потребностей младенца в первый год жизни. Основные принципы: безопасность, высокое качество и практическая значимость продукции.

