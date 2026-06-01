Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией

Сербия не станет отменять безвизовый режим с Россией. Об этом рассказал президент республики Александар Вучич, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Prva.

Во время эфира Вучич пояснил, что такое решение не будет принято, а если кто-то его и примет, оно будет сразу отменено.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — ответил Вучич на вопрос об отмене безвизового режима с РФ.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с РФ, чтобы вступить в Евросоюз.

