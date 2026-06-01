96-летний голливудский актер Клинт Иствуд завершил карьеру в кино

Американский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и композитор Клинт Иствуд завершил карьеру в кино. Накануне легенде Голливуда исполнилось 96 лет.

«У меня много хороших воспоминаний о совместной работе с ним. Но теперь он на пенсии, ему ведь уже за 95 лет. Мне повезло поработать с ним на многих фильмах», — заявил его сын Кайл Иствуд в интервью France 3.

Последней режиссерской работой Иствуда стала судебная драма «Присяжный № 2», вышедшая в 2024 году. В последний раз актер снимался в своей предыдущей режиссерской картине «Мужские слезы» (2021).

Клинт Иствуд получил широкую известность благодаря ролям в спагетти-вестернах «За пригоршню долларов» и «Хороший, плохой, злой» режиссера Серджо Леоне, а также в полицейских боевиках франшизы «Грязный Гарри».

Кроме того, с 70-х годов Клинт Иствуд снял 41 фильм в качестве режиссера. Среди его работ такие картины, как «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Птица», «Таинственная река», «Гран Торино» и «Космические ковбои». За свою карьеру он четырежды становился обладателем престижной премии «Оскар».

