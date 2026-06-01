СК сообщил о дополнительных поисковых мероприятиях по делу семьи Усольцевых
В ближайшее время будут организованы дополнительные поисковые мероприятия по делу исчезнувшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, расследование уголовного дела по факту пропажи семьи сейчас продолжается. В связи с этим планируется проведение дополнительных поисковых мероприятий.
Семья Усольцевых пропала во время похода в конце сентября 2025 года.
Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» исключил версию о побеге семьи за границу, а также любые мистические теории.
