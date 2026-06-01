В РФ уменьшится число специальностей для оформления образовательного кредита

Количество направлений подготовки в российских вузах, по которым можно будет получить льготный образовательный кредит, сократится. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщают « Вести ».

По его словам, корректировка связана с текущими приоритетами рынка труда и экономики.

В первую очередь кредиты сохранят для социально значимых сфер — здравоохранения и образования (подготовка учителей и врачей), а также для инженерно-технических направлений, обеспечивающих технологическое лидерство и суверенитет. Всего останется несколько сотен специальностей.

