Суд отказал компании в компенсации за фото клеща на сайте Красногорской больницы

Арбитражный суд Московской области отказал компании «Ю1» во взыскании с Красногорской больницы 166 666 рублей за нарушение авторских прав. Поводом для иска стала публикация на официальном сайте медучреждения изображения клеща в материале, посвященном Всемирному дню борьбы с энцефалитом, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Московской области.

Больница использовала иллюстрацию в информационных, а не в коммерческих целях. При этом она сразу же удалила ее после получения претензии.

Суд установил, что истец не предоставил доказательств использования самой фотографии и документов, подтверждающих стоимость правомерного использования именно этого изображения. Представленные лицензионные договоры касались других фотографий.

Кроме того, суд обратил внимание на массовый характер исков «Ю1» — с 2025 года по май 2026-го компания подала около 1000 аналогичных требований. Действия истца были квалифицированы как злоупотребление правом, направленное не на реальную защиту авторских прав, а на получение выгоды за счет бюджетных средств, предназначенных для оказания медпомощи.

Решение суда подтверждает, что общественно полезная разъяснительная работа медучреждений учитывается судами, а попытки предъявлять необоснованные требования бюджетным организациям не поддерживаются.

